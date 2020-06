Scoperta l’identità del cracker VandaTheGod

3 Giugno 2020 – 19:48

I ricercatori di Check Point sono riusciti a risalire alla vera identità di VandaTheGod, autore di attacchi a siti istituzionali anche in Italia.

