Quando la didattica a distanza non fa paura (e funziona)

3 Giugno 2020 – 20:28

Il ministero dell’Istruzione spera di poter assicurare a settembre un ritorno in classe in presenza, ma la certezza non esiste. Ecco perché occorre anche preparare i docenti e fornire loro gli strumenti per affrontare la sfida della didattica a distanza, che da eventualità da scongiurare può trasformarsi in opportunità.

Fonte: Fanpage Tech