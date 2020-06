Oggi inizia la “fase 3”: cosa c’è da sapere sugli spostamenti tra regioni

3 Giugno 2020 – 15:03

(foto: Stefano Guidi/Getty Images)Dal 3 giugno posso riprendere gli spostamenti tra regioni anche se non sussistono comprovati motivi di salute, lavoro o necessità. Dopo giorni di polemiche – sollevate soprattutto, ma non soltanto, dal presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, sulla possibilità di poter accedere all’isola solo in presenza di un documento che attesti la negatività al coronavirus – il governo non ha disposto alcuna limitazione ai movimenti tra un territorio all’altro e spetterà, nel caso, ai vari governatori stabilire l’introduzione di misure di controllo sugli arrivi in regione.

Le ordinanze regionali

Alcune regioni si sono già organizzate per gestire i nuovi arrivi nel proprio territorio. Nel Lazio, ai confini regionali si effettueranno controlli obbligatori per chi arriva in automobile. Chi dovesse presentare una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi dovrà effettuare un tampone in una delle strutture della ragione e nell’attesa del risultato dovrà rimanere in isolamento. La disposizione vale solo per chi viaggia su mezzo proprio, perché chi utilizza il treno o l’aereo è sottoposto a questo tipo di controllo già nella regione di partenza.

Chi arriva in Puglia, invece, con qualsiasi mezzo di trasporto, deve segnalare la propria presenza compilando un’autocertificazione in cui si dichiara il comune di provenienza e quello di soggiorno. Inoltre, si dovrà anche indicare le persone e i luoghi visitati durante la permanenza entro i confini regionali e conservare la dichiarazione per almeno 30 giorni. In altre regioni, come Lombardia, Trentino e Campania vige soltanto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ma il governatore campano Vincenzo De Luca potrebbe presto annunciare nuovi provvedimenti: si è parlato di test e controlli rapidi, ma senza definire le modalità. Lo stesso in Sardegna, in cui Solinas ha parlato di questionari a chi entra nella regione e della possibilità di fare test sierologici. Più sicuro quello che accadrà in Sicilia: dal 5 giugno sarà attiva Sicilia Sicura, un’app su cui i visitatori potranno caricare informazioni come stato di salute, spostamenti ed eventuali casi di Covid in famiglia.

Le regole per chi viaggia in auto

Molti, per evitare contatto con altre persone, privilegeranno gli spostamenti in auto. Ma come per i mezzi pubblici, è necessario osservare alcune regole. Se si portano a bordo persone con le quali non si convive, è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. Davanti il guidatore deve essere da solo, la fila posteriore deve essere occupata solo da due persone in modo che venga lasciato il posto centrale per distanziarsi. Se invece il passeggero è uno solo, deve sedersi al lato opposto del guidatore. Ma si tratta di semplici linee guide e non di obblighi: l’unico comportamento sanzionabile è il mancato uso della mascherina.

