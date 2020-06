“Le notifiche di esposizione al Covid-19 non sono più supportate”: cos’è l’avviso apparso su iPhone

3 Giugno 2020 – 20:28

L’avviso sta apparendo in queste ore sugli schermi di molti degli iPhone che hanno recentemente installato l’app Immuni, e significa che l’app per il momento non funzionerà in quel territorio. Le preoccupazioni di chi teme che l’app del governo possa sapere la posizione degli utenti però sono infondate.Continua a leggere



L’avviso sta apparendo in queste ore sugli schermi di molti degli iPhone che hanno recentemente installato l’app Immuni, e significa che l’app per il momento non funzionerà in quel territorio. Le preoccupazioni di chi teme che l’app del governo possa sapere la posizione degli utenti però sono infondate.

Continua a leggere L’avviso sta apparendo in queste ore sugli schermi di molti degli iPhone che hanno recentemente installato l’app Immuni, e significa che l’app per il momento non funzionerà in quel territorio. Le preoccupazioni di chi teme che l’app del governo possa sapere la posizione degli utenti però sono infondate.

Fonte: Fanpage Tech