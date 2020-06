Il primo orologio G-Shock con il cardiofrequenzimetro

3 Giugno 2020 – 15:03

Il suo nome di battesimo è GBD-H1000 sebbene tutti se lo ricorderanno come il primo G-Squad a ricaricarsi con un cavetto usb. Più energivoro a causa dei diversi sensori che adotta, questo modello decreta ufficialmente l’entrata di G-Shock nel mercato degli sport watch, smartwatch a tutti gli effetti. Malgrado ciò, vengono rispettati i capisaldi del progettista Kikuo Ibe. G-Squad, infatti, rimane un orologio indistruttibile e grazie alla ricarica solare garantisce sempre l’uso quotidiano.

I 5 sensori di G-Squad

La prima grande novità di questo modello è il monitoraggio della frequenza cardiaca grazie a sensori ottici posizionati sul fondello dell’orologio che emettono una luce led. Il sensore misura la luce riflessa, determinando la frequenza del polso fino a un massimo di 220 bpm (battiti per minuto).

Impermeabile fino a 20 bar, il nuovo GBD-H1000 è dotato di triplo sensore che misura l’altitudine e la pressione atmosferica, controlla la bussola e la temperatura. Infine, l’accelerometro che conta i passi e misura la distanza percorsa. Il nuovo orologio è dotato di funzionalità gps per l’acquisizione di informazioni sulla posizione. Dati che permettono di tracciare attraverso l’app il percorso effettuato, ma che non permettono di orientarsi verso una destinazione.

Calcola il consumo di ossigeno

Incrociando la frequenza cardiaca con la velocità di corsa, G-Squad calcola il massimo consumo di ossigeno per chilogrammo di peso corporeo in un minuto (ml/kg/min). In pratica è riprodotto il processo di apporto di ossigeno nei muscoli. Un dato utile per valutare la capacità cardiorespiratoria quando si cerca di migliorare la resistenza. Un valore elevato di VO2max corrisponde a una condizione di salute, qualità della vita e prestazioni migliori. Infine, collegando l’orologio all’app dedicata, l’utilizzatore può gestire la cronologia dei dati acquisiti.

G-Squad GBD-H1000 nella variante 1A7Il nuovo design G-Squad

Pur generoso nelle sue dimensioni (misura 63x55x20,4 mm), il nuovo GBD-H1000 pesa solo 110 grammi. La praticità della lettura è garantita dallo schermo lcd MIP (Memory-In-Pixel) ad alta definizione con contrasto elevato. La lunetta è facile da utilizzare anche senza necessità di guardare i pulsanti che sono comunque grandi e antiscivolo. Mentre il fondello curvo si adatta alla conformazione della mano e il cinturino in uretano morbido si adatta alla conformazione del polso.

Durata della ricarica

La modalità orologio, che comprende anche il contapassi e la funzione di notifica, può essere alimentata con la sola energia solare. L’esposizione deve essere di circa 8 ore al giorno a illuminazione artificiale interna (500 lux) oppure di 2 ore alla settimana (10.000 lux) alla luce del sole. Il funzionamento continuo nella modalità orologio è utilizzabile fino a 12 mesi senza energia solare. La modalità allenamento che comprende l’utilizzo di gps e dei 5 sensori è utilizzabile continuamente fino a 14 ore.

L’app G-Shock Move

Per connettersi con gli smartphone iOS e Android G-Squad utilizza il bluetooth a basso consumo energetico con una portata massima di 2 metri. L’applicazione permette di creare un piano di allenamento settimanale personalizzato e di trasferirlo poi sull’orologio. Lo smartphone è lo strumento per visualizzare meglio i dati e rilevare i cambiamenti nella forma fisica.

Difatti, l’app G-Shock Move diventa un registro degli elenchi di dati per ogni attività con distanza percorsa, tempo, andatura e calorie bruciate, oltre a una mappa dell’itinerario. L’app, infine, permette d’importare da dispositivi precedenti i dati degli obiettivi raggiunti durante gli allenamenti e le statistiche personali.

Prezzo di vendita consigliato 399 euro.

