Quanto traffico consuma l’app Immuni?

2 Giugno 2020 – 10:48

L’app Immuni consuma dosi del tutto minime di traffico dati: pochi MB per confrontare le chiavi crittografiche sui server con l’archivio locale.

