L’app Immuni scarica la batteria dello smartphone?

2 Giugno 2020 – 16:48

Immuni utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy per scambiare un quantitativo minimo di dati, pesando molto poco sui consumi della batteria.

The post L’app Immuni scarica la batteria dello smartphone? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico