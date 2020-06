Immuni, le prime recensioni: promossa

2 June 2020 – 10:30

Sono positivi i primi commenti all’app Immuni sia su Play Store che su App Store: segnalati su Android alcune incongruenze con il Bluetooth sui Huawei.

