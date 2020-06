Immuni: l’app non traccia gli spostamenti

2 Giugno 2020 – 10:48

L’applicazione Immuni per il contact tracing non traccia gli spostamenti di chi la installa, a differenza di quanto qualcuno vorrebbe far credere.

The post Immuni: l’app non traccia gli spostamenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico