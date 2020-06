Immuni 1.0.1: primo update dopo 24 ore

2 Giugno 2020 – 19:48

A distanza dal rilascio ufficiale, Immuni è ora disponibile nella versione 1.0.1 con un piccolo correttivo: l’app è già oltre i 100 mila download.

The post Immuni 1.0.1: primo update dopo 24 ore appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico