Cina in cerca di alieni col radiotelescopio FAST

2 June 2020 – 13:00

Si chiama FAST, per esteso Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, ed è il radiotelescopio costruito dalla Cina che a partire dai prossimi mesi sarà impiegato dai ricercatori per cercare forme di vita intelligente provenienti da altri pianeti. Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope Il nome scelto è già di per sé piuttosto esplicativo per capire quale sia la […]

Fonte: Punto Informatico