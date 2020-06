Questa foto manda in tilt Android

1 June 2020 – 12:12

(Foto: Ice Universe – Twitter)Un lago di montagna con un’isola nel mezzo, i raggi crepuscolari che calano dall’alto colorando le nuvole al tramonto. Un’immagine di quiete e di pace, particolarmente adatta a diventare uno sfondo della homepage sul cellulare. Peccato che se si scegliesse questa foto come background si manderebbe letteralmente in tilt lo smartphone Android.

Il primo a denunciare pubblicamente il problema è stato il noto leaker Ieri Ice Universe su Twitter pubblicando l’immagine che si può osservare qui sotto. Andando a scaricarla e impostarla come sfondo su smartphone Android si scatena un loop che rende il cellulare praticamente inutilizzabile. Ecco la foto, va da sé che sconsigliamo di provare la procedura perché il rischio è alto.

(Foto: Ice Universe – Twitter)Se si ha curiosità di scoprire cosa capita al povero smartphone quando si imposta questa immagine come sfondo, ecco un video che è stato realizzato da 9to5Google:



Come si può notare, dopo pochi istanti, lo smartphone inizia a spegnere e riaccendere il display e il tutto prosegue anche se si effettua un riavvio del sistema. Un gran bel grattacapo da risolvere. Come è possibile che una semplice foto possa apportare così tanti danni?

Come spiegato dall’autore del video qui sopra, Dylan Roussel, il colpevole è lo spazio colore dell’immagine che è di tipo rgb contro lo standard srgb che il sistema operativo Android si aspetta di trovare.

Soprattutto su modelli di marca Samsung e con sistema operativo Android 10 si verifica l’incoveniente, ma ci sono segnalazioni anche di altri brand coinvolti, tranne OnePlus che per ora sembra immune e anche i modelli Huawei sembrano comportarsi bene. In modelli con già il sistema operativo Android 11 non succede niente perché la conversione in srgb rende innocua la foto.

I won't show everything, but basically, the function doColorManagement of the ColorManagementProxy is called at some point. This function checks if the Color Space of the image is supported by the device. The image is supported by default if its color space is SRGB, or… pic.twitter.com/1Ga8DBTEEY — Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2020

Il problema non si manifesta se l’immagine è archiviata su Google Foto, sembra inoltre che non dovrebbe mandare in loop il dispositivo se ricevuta come allegato via mail e aperta, ma non impostata come sfondo. Insomma, il pericolo è reale, ma facilmente evitabile, se mai si dovesse ricevere questa foto, meglio cestinarla e mai e poi mai impostarla come sfondo. Nel caso scongiurato avvenisse, ci sono due soluzioni: un hard reset perdendo tutti i dati oppure la cancellazione del file attivando la modalità provvisoria.

