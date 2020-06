Microsoft ha licenziato più di 50 giornalisti, saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale

1 Giugno 2020 – 14:28

I dipendenti, assunti negli Stati Uniti e in altri team in tutto il mondo, non lavoreranno più per Microsoft a partire dalla fine di giugno. Il lavoro di selezione delle notizie e di cura del materiale editoriale sarà svolto da algoritmi che decideranno quali temi privilegiare e come impaginare gli articoli provenienti dai siti partner di MSN.Continua a leggere



I dipendenti, assunti negli Stati Uniti e in altri team in tutto il mondo, non lavoreranno più per Microsoft a partire dalla fine di giugno. Il lavoro di selezione delle notizie e di cura del materiale editoriale sarà svolto da algoritmi che decideranno quali temi privilegiare e come impaginare gli articoli provenienti dai siti partner di MSN.

Continua a leggere I dipendenti, assunti negli Stati Uniti e in altri team in tutto il mondo, non lavoreranno più per Microsoft a partire dalla fine di giugno. Il lavoro di selezione delle notizie e di cura del materiale editoriale sarà svolto da algoritmi che decideranno quali temi privilegiare e come impaginare gli articoli provenienti dai siti partner di MSN.

Fonte: Fanpage Tech