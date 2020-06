L’app Immuni è disponibile su Play Store e App Store, ecco come scaricarla

1 June 2020 – 19:59

Dopo mesi di attesa, l’app ufficiale per il contact tracing dei nuovi positivi a Covid-19 è finalmente pronta. Si può scaricare da Play Store e App Store e funziona esattamente come era stato anticipato. Tutti possono scaricarla, ma per il momento l’infrastruttura di tracciamento è stata attivata solamente in alcune regioni.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech