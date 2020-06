Lamborghini: realtà virtuale per la nuova Huracàn

1 Giugno 2020 – 16:48

Lamborghini sceglie Apple per lanciare con realtà virtuale la nuova Huracàn Evo Spyder: la si potrà vedere direttamente in garage con un iPhone.

The post Lamborghini: realtà virtuale per la nuova Huracàn appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico