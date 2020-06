La guida di Wired alle serie di giugno

Giugno è, prima di tutto, un mese di addii: arrivano a conclusione le serie Tredici, Dark, Agents of S.H.I.E.L.D. e Future Man. Fra i debutti più interessanti, invece, segnaliamo The Great, On Becoming a God in Central Florida, El Presidente e l’italiana Curon. Torna sul piccolo schermo Richard Gere con MotherFatherSon, così come tornano le nuove stagioni di The Politician, Profiling, Billions e Das Boot. Sul fronte del film: è tempo dell’ultimo lavoro di Spike Lee Da 5 Bloods e del fantasy Disney Artemis Fowl.

Future Man – terza stagione dal 1° giugno su Amazon Prime Video



All Good Things Come to an End, cantava Nelly Furtado. Compresa, la serie fantascientifica (e per molti versi parodica) di Hulu (da noi su Amazon Prime Video). Nel rush finale di Future Man il protagonista è ancora Josh (Josh Hutcherson), alle prese con la salvezza del mondo; con lui ci sono Tiger e Wolf, questa volta intrappolato nel Diecathlon, un torneo di sfide mortali che si ripete ogni giorno allo stesso modo.

911: Lone Star – prima stagione dal 1° giugno su Fox (Sky)



Al centro di questa serie, che è lo spin-off di 911, ennesimo titolo sfornato dalla mente creativa di Ryan Murphy, ci sono Rob Lowe (West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e Brothers & Sisters – Segreti di famiglia) e Liv Tyler (Il Signore degli Anelli e Armageddon – Giudizio finale), che interpretano rispettivamente Owen Strand, un vigile del fuoco di New York trasferitosi in Texas e dalla vita personale travagliata a causa dei problemi del figlio, e Michelle Blake, alla guida di un’unità speciale di paramedici.

Profiling – decima stagione dal 4 giugno su Fox Crime (Sky)



Cambio della guardia: nei nuovi episodi la psico-criminologa Adèle Delettre lascia il posto a Elisa Bergman (la cantante Shy’m), che si unisce al comandante Thomas Rocher, il quale è costretto a sottoporsi a una valutazione psicologica che potrebbe determinare il futuro della sua carriera. In mezzo, tante indagini rompicapo.

El Presidente – prima stagione dal 5 giugno su Amazon Prime Video



Nuova serie originale Amazon in otto episodi, porta sugli schermi il cosiddetto Fifagate, lo corruzione-scandalo svelata nel 2015 che, a partire da piccoli e grandi dirigenti calcistici dell’America Latina, ha coinvolto via via esponenti della Fifa in tutto il mondo. El Presidente è scritto e diretto dal regista e sceneggiatore premio Oscar Armando Bo (Birdman).

Tredici – quarta stagione dal 5 giugno su Netflix



Arrivano a conclusione le travagliate vicende degli studenti del Liberty High, al centro del chiacchierato teen drama Netflix. In queste ultime puntate Clay e i compagni si apprestano a diplomarsi, non prima però di aver affrontato fino in fondo i conti in sospeso legati alla morte di Bryce Walker.

Agents Of S.H.I.E.L.D. – settima stagione dal 5 giugno su Fox (Sky)



Gran finale anche per la serie che più di tutte ha avuto stretti legami con l’universo cinematografico Marvel. E, come in Avengers: Endgame, i viaggi nel tempo sono fondanti: la squadra si sposta nel 1931 per tentare di fermare l’invasione dei Chronicom, pericolosa razza aliena che non ha intenzioni pacifiche. Piccolo spoiler: torna l’agente Coulson.

Dear… – docuserie dal 5 giugno su Apple Tv+



Influenzati dal celebre spot Dear Apple, a giugno fanno il loro debutto i 10 episodi di questa particolare docuserie: in ogni appuntamento sono raccontati, con stile cinematografico, i grandi personaggi della recente storia americana, da Oprah Winfrey a Gloria Steinem, da Spike Lee a Stevie Wonder. Ognuno di loro viene svelato attraverso le lettere scritte dalle persone per le quali sono state d’ispirazione.

Fear The Walking Dead – quinta stagione dal 6 giugno su Mtv



In queste nuove puntate dello spin-off di The Walking Dead, il gruppo guidato da Morgan e Alicia attraversa territori inesplorati in cerca di sopravvissuti da aiutare. Ovviamente, non tutto è come sembra e non mancano le insidie che complicano le esplorazioni dei protagonisti.

MotherFatherSon – miniserie dall’8 giugno su Sky Atlantic e Now Tv



Scritta da Tom Rob Smith, già autore di American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace, questa miniserie segna il grande ritorno in tv, dopo 30 anni e per la prima volta da protagonista, di Richard Gere. Nei panni di Max Finch, è l’esempio perfetto di self made man, nonché di potentissimo e influente magnate dei media in procinto di lasciare il suo impero al figlio Caden, il quale si trova a fare i conti con le enormi aspettative del padre.

Comedy Central News – sesta stagione dal 10 giugno su Comedy Central (Sky)



È un’edizione completamente rinnovata quella del late show di Comedy Central, a partire dalla conduzione: la comica Michela Giraud succede a Saverio Raimondo alla guida di questo contenitore di monologhi comici, interviste e altre rubriche divertenti. Previsto anche uno spin-off, Il salotto di Michela, altrettanto ricco di interviste.

Curon – prima stagione dal 10 giugno su Netflix



La suggestiva e anche drammatica storia di Curon, paesino della provincia di Bolzano completamente sommerso negli anni ’50 per la realizzazione di una diga, fa da sfondo alla nuova produzione soprannaturale italiana di Netflix. Al centro Anna (Valeria Bilello), madre di due gemelli, che in fuga da un misterioso segreto.

Artemis Fowl – film dal 12 giugno su Disney+



Ispirato al primo libro dell’epica saga bestseller firmata da Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori, arriva direttamente in streaming il film Artemis Fowl. Diretto da Kenneth Branagh, è un’avventura magica ed epica che vede fra i protagonisti l’esordiente Ferdia Shaw accanto ai big Colin Farrell e Judi Dench.

Da 5 Bloods – film dal 12 giugno su Netflix



Il nuovo film di Spike Lee, direttamente disponibile su Netflix, riflette sulla partecipazione degli afroamericani alla guerra del Vietnam. In particolare, al giorno d’oggi quattro veterani di colore, accompagnati dal figlio di uno di loro, tornano in Asia sulle tracce di un misterioso tesoro nascosto dal loro capo commilitone (Chadwick Boseman), disperso durante il conflitto.

Dispatches from Elsewhere – prima stagione dal 15 giugno su Amazon Prime Video



Si tratta di una serie antologica che racconta le vicende di quattro persone nella cui vita manca qualcosa, anche se non riescono a capire esattamente che cosa: si ritrovano insieme per caso (o forse no) alle prese con un enigma che si cela dietro il velo dell’esistenza. Molto introspettiva, è prodotta e interpretata da Jason Segel (How I Met Your Mother, qui in un ruolo intensamente drammatico), ma nel cast ci sono anche Richard E. Grant e Sally Field.

The Great – miniserie dal 18 giugno su Starzplay



Dopo essere stata al centro della miniserie Hbo-Sky con Helen Mirren, Caterina la Grande di Russia è protagonista di questa produzione Hulu, che arriva da noi su Starzplay (in abbonamento all’interno dell’app Apple Tv). Il punto di vista, però, è del tutto diverso: Elle Fanning interpreta una giovane imperatrice alle prese con il recente matrimonio con lo zar Pietro III, a cui dà il volto Nicholas Hoult. Il creatore della serie è Tony McNamara, già sceneggiatore de La favorita, le cui atmosferiche comico-farsesche si ritrovano anche qui.

The Politician – seconda stagione dal 19 giugno su Netflix



Poco dopo il debutto della miniserie Hollywood, ecco un altro titolo Netflix firmato Ryan Murphy: questa volta si tratta della seconda stagione di The Politician, incentrata sulla carriera dell’aspirante politico Payton Hobart (Ben Platt). Quattro anni dopo la sua campagna per diventare rappresentante studentesco, il giovane ora corre per essere eletto al Senato, non senza scandali e sotterfugi. Nel cast Gwyneth Paltrow e Bette Midler.

Frozen 2: Dietro le quinte – serie speciale dal 26 giugno su Disney+



A meno di un anno dalla première mondiale di Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, filmmaker, artisti, compositori e cast aprono le porte alle telecamere per rivelare, con una docuserie in sei episodi, il duro lavoro, la passione e la collaborazione necessari per creare uno dei più attesi film Disney.

Billions – quinta stagione dal 24 giugno su Sky Atlantic e Now Tv



Bobby Axelrod (Damian Lewis) e Chuck Rhoades (Paul Giamatti)? Ancora l’uno contro l’altro, mentre nuovi nemici sono dietro l’angolo, in una lotta per il potere che si trasforma in una battaglia per la sopravvivenza. C’è un nuovo personaggio, Mike Prince (Corey Stoll), che rappresenta una vera minaccia per il dominio di Axe, e Chuck arriva ai ferri corti con una formidabile procuratrice (Roma Maffia).

Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga – film dal 26 giugno su Netflix



Will Ferrell e Rachel McAdams sono i protagonisti di un originalissimo film Netflix dove interpretano due cantanti islandesi il cui futuro potrebbe cambiare radicalmente grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest. Fra eccessi estetici e bizzarrie, un vero e proprio omaggio sopra le righe alla competizione canora paneuropea più camp che esista.

Das Boot – seconda stagione dal 26 giugno su Sky Atlantic e Now Tv



Continua la serie originale tedesca di Sky, che esplora il tormento emotivo della vita durante la Seconda guerra mondiale, un conflitto senza senso raccontato dalla prospettiva dei soldati della Germania impegnati soprattutto nei temibili sottomarini.

Dark – terza stagione dal 27 giugno su Netflix



Arriva a conclusione anche l’intricata e misteriosa produzione originale tedesca di Netflix. Si tratta letteralmente dell’inizio della fine, dato che il 27 giugno 2020 – data del debutto – era considerato all’interno della serie come il giorno dell’Apocalisse. Ritroviamo il giovane Jonas e gli altri protagonisti in un’ambigua lotta contro il tempo, ma anche attraverso il tempo, mentre tutto ciò che sembrava familiare potrebbe rivelarsi molto diverso.

On Becoming a God in Central Florida – prima stagione a fine giugno su Tim Vision



Arriva finalmente anche in Italia – grazie a Tim Vision – la particolarissima e acclamata serie On Becoming a God in Central Florida, interpretata da Kirsten Dunst: l’attrice dà il volto a Krystal Stubbs, una donna che, negli anni ’90, si ritrova in gravi difficoltà economiche a causa della Founders American Merchandise, sistema piramidale molto simile a un culto religioso. Il suo obiettivo è quello di farlo crollare.

