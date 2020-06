Il sistema automatico che sterilizza il water in 60 secondi

1 Giugno 2020 – 12:03

I batteri si annidano in diversi oggetti della casa, e in alcune zone di più, come avviene con gli asciugamani o il water. In quest’ultimo caso, un potenziale rimedio arriva con Protect-h, un sistema per sterilizzare il gabinetto in maniera automatica, che si adatta alla quasi totalità dei modelli sul mercato e in grado di eseguire la sua missione nell’arco di un minuto.

L’azienda di Ottawa, capitale del Canada, sostiene che su una tazza possano nascondersi fino a 100.000 bacilli e che il loro prodotto assicura l’eliminazione del 99,99%, grazie all’effetto germicida delle radiazioni UV-C integrata nel congegno. Questo si presenta come una tavoletta circolare da fissare sul coperchio del water e permette di ripulirlo automaticamente con un’azione di 15, 30 o 60 secondi. Per avviare il procedimento basta chiudere il coperchio e per terminarlo è sufficiente rialzarlo, mentre l’autonomia del sistema è pari a 10.000 ore e per la ricarica c’è la power bank in dotazione. Se sei interessato, per ricevere Protect-h a domicilio dal prossimo agosto servono poco meno di 75 euro.

