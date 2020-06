I dipendenti di Facebook contro l’azienda: “Sui tweet di Trump Mark sta sbagliando”

1 Giugno 2020 – 17:28

Sono diverse le voci di dipendenti interni all’azienda che si stanno sollevando per criticare la posizione esplicitata dal numero uno Mark Zuckerberg in merito gli ultimi tweet del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per i critici censurare le informazioni è sbagliato, ma lo è anche dare visibilità a posizioni violente e interventi mistificatori.

Fonte: Fanpage Tech