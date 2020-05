È morto l’artista Christo

1 Giugno 2020 – 0:03

È scomparso oggi all’età di 84 anni il celebre artista Christo Vladimirov Javacheff, noto semplicemente come Christo, per cause naturali, nella sua casa a New York. L’annuncio è stato dato dalla pagina Facebook dedicata all’artista e a sua moglie.

“Christo ha vissuto la sua vita in pieno, non solo sognando ciò che sembrava impossibile, ma realizzandolo“, hanno scritto dal suo ufficio: “Il lavoro di Christo e Jeanne-Claude [sua moglie, scomparsa nel 2009] hanno fatto incontrare le persone grazie esperienze condivise intorno al mondo e il loro lavoro vive nei nostri cuori e nei nostri ricordi“.

Tra le opere più importanti e originali di Christo ricordiamo il Floating Piers sul lago d’Iseo del 2016 e l’imballaggio di diversi edifici, come il Pont Neuf a Parigi nel 1985 e il Reichstag a Berlino del 1985.

