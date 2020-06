Baby Yoda come non l’avete mai visto

1 Giugno 2020 – 12:03

Dal 4 maggio è disponibile su Disney+ Disney Gallery: The Mandalorian, un approfondimento sul making of della prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars. Sono tantissime le curiosità dietro le quinte raccolte negli episodi diffusi (finora ne sono stati caricati cinque, ma altri tre sono previsti per tutto il mese di giugno), anche se ovviamente l’attenzione dei fan si è concentrata soprattutto su un punto: la genesi di Baby Yoda, vera e propria star – seppur in forma di pupazzo animato – della serie, che l’ha resa popolarissima anche sul web. Ma la tenera creatura verde che abbiamo imparato a conoscere ha rischiato di avere un aspetto ben diverso, come si vede nella gallery qui sopra.

Il quinto episodio della docuserie, infatti, intitolato Effetti pratici e pubblicato lo scorso 29 maggio, ha mostrato il percorso creativo dietro alla progettazione e alla realizzazione del personaggio. È stato il produttore esecutivo Dave Filoni a buttar giù lo schizzo della scena in cui The Child (questo il nome ufficiale del personaggio) compare. Molto lungo e laborioso, però, è stato il procedimento che ha portato alla forma finale di questa figura: il regista e showrunner Jon Favreau sapeva fin da subito che avrebbe dovuto avere orecchie grandi ed enormi occhi rotondi, mutuando l’estetica di un progetto a cui stava lavorando al tempo, Gnomes & Goblins.

Ci sono stati, poi, diversi sketch sull’aspetto da dare a Baby Yoda per approdare alla sua rappresentazione definitiva: alcuni, a ben vederli, sono piuttosto terrificanti, altri hanno proporzioni davvero strane. Così come conosciamo fonde alla perfezione i lineamenti del caro vecchio Yoda con un’estetica pucciosa decisamente disneyana. Un’ultima curiosità: è stato Werner Herzog, il famoso regista che nella serie compare come il fantomatico Cliente che pretende di ottenere la creatura verde, a insistere affinché sul set si usasse il più possibile un pupazzo animatronico invece di ricorrere in post-produzione a pesanti effetti speciali.

