Amazon UK: rimosse le immagini di stampo razzista

1 June 2020 – 16:42

Comparse (e poi eliminate) alcune immagini con insulti di stampo razzista in allegato ai prodotti in vendita sullo store britannico.

The post Amazon UK: rimosse le immagini di stampo razzista appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico