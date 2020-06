50 cibi strani per davvero

Paese che vai, piatto strano che trovi. Nelle cucine tradizionali di mezzo mondo (anche in quella di casa nostra, eh!) si nascondono cibi insoliti, che molto probabilmente non avete mai sentito nominare. E, se siete deboli di stomaco, è anche meglio così.

Balene e squali, cactus e pesci vivi, genitali e insetti. Le stranezze alimentari non risparmiano nessuno. Gli ingredienti usati in Asia, in America o in qualsiasi altro paese sono un sorprendente inventario di nomi strani che tendenzialmente non considerereste nemmeno alimenti. E che altrove, invece, sono considerati squisitezze.

Nella nostra gallery trovate 50 tra i cibi più strani in assoluto: dal balut (inquietante uovo fecondato che va alla grande nel Sud Est Asiatico) al formaggio con i vermi sardo, dalla combo bacon + cioccolato (molto americana) al merluzzo marinato nella soda caustica (lutefisk), fino al caldo de cardan boliviano fatto con pene e testicoli di toro e agli ’mpanatigghi siciliani (ripieni di carne). Buon appetito. Forse.

