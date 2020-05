Microsoft ha scelto: meno giornalisti, più IA

31 May 2020 – 13:27

Microsoft licenzia decine di giornalisti dallo staff di Microsoft News spiegando che il loro lavoro sarà sostituito dal contributo dell’IA.

