Accedi con Apple: 100 mila dollari per un bug

31 Maggio 2020 – 10:48

Un programmatore indiano di 27 anni ha scoperto una grave vulnerabilità nel servizio Accedi con Apple, guadagnandosi così 100 mila dollari.

The post Accedi con Apple: 100 mila dollari per un bug appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico