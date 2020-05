SpaceX pronta al lancio: le immagini in diretta

30 Maggio 2020 – 22:48

Le immagini in diretta dal Kennedy Space Center in Florida per la storica partenza del Falcon 9 di SpaceX che porta in orbita Bob Behnken e Doug Hurley.

Fonte: Punto Informatico