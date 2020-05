La pericolosa posizione di Facebook su Trump non è libertà di espressione, è tutela del suo business

30 May 2020 – 10:41

"La storia non ci giudicherà con gentilezza". Lo ha scritto un dipendente di Facebook in risposta alla decisione di non voler prendere provvedimenti per i post di Donald Trump, gli stessi limitati da Twitter. "Libertà di espressione" dice Zuckerberg, ma è davvero così? O Facebook ha troppi business da proteggere da eventuali ritorsioni di Trump?



Fonte: Fanpage Tech