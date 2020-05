Just Eat: Food Delivery, indietro non si torna

30 May 2020 – 10:20

Just Eat fotografa i mesi dell’isolamento, analizzando il cambiamento dell’utenza e le potenzialità che resteranno anche nella cosiddetta Fase 2.

The post Just Eat: Food Delivery, indietro non si torna appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico