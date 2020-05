Jitsi Meet: free software per le videochiamate

30 May 2020 – 13:32

Jitsi Meet è l’alternativa al software proprietario scelta dalla Free Software Foundation per garantire agli utenti piene libertà e piena sicurezza.

The post Jitsi Meet: free software per le videochiamate appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico