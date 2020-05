Una webcam 1080p per Zoom, Teams, Meet e Skype

29 Maggio 2020 – 16:49

Supporto alla risoluzione Full HD e quattro LED per l’illuminazione della scena da attivare in caso di necessità: ecco la webcam del marchio Ashu.

The post Una webcam 1080p per Zoom, Teams, Meet e Skype appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico