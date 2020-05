Uber Eats commissariata in Italia per caporalato sui rider

29 May 2020 – 17:48

Un fattorino di Uber eats (Getty Images)Commissariata per caporalato. La filiale italiana di Uber finisce in amministrazione giudiziaria. Lo ha disposto la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, a quanto riferisce l’agenzia stampa Ansa. Il commissariamento di Uber Italy srl, filiale della multinazionale dei trasporti e delle consegne a domicilio, sarebbe legato allo sfruttamento dei rider, i fattorini addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats.

Su Uber Italy è in corso un’indagine condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza e coordinata dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal pubblico ministero Paolo Storari.

Oggi Uber Eats è presente in 14 città: Catania, Palermo, Milano, Monza, Torino, Bologna, Firenze, Trieste, Roma, Napoli, Rimini, Reggio Emilia, Genova e Bari.

