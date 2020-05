Uber Eats: caporalato sui rider del food delivery

29 Maggio 2020 – 19:48

Il Tribunale di Milano ha deciso di commissariare Uber Italy per caporalato sui rider impiegati da Uber Eats nel servizio di consegna del cibo.

The post Uber Eats: caporalato sui rider del food delivery appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico