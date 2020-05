Stand Up for Science, terzo episodio: un comico ci racconta il metodo scientifico

29 May 2020 – 9:05

Mettere un cucchiaino in una bottiglia di spumante evita che questo perda le bollicine, è ovvio. Oppure no? Per esserne sicuri, almeno con una certa probabilità, si può usare il metodo scientifico, lo stesso che entra in azione per capire se un certo farmaco può essere utile contro una malattia come Covid-19.

Stand Up for Science è un ciclo di video che si ispira alle modalità della stand up comedy grazie alla performance dell’attore e comico Francesco Giorda e alla regia di Umberto Costamagna. Partendo dall’attuale emergenza sanitaria, cerca in maniera ironica ma attenta e rigorosa nei contenuti, di offrire al pubblico strumenti utili per interpretare con maggiore consapevolezza le tante e spesso confuse informazioni scientifiche che vengono prodotte e fatte circolare attraverso i media, i social network e le istituzioni.

Una cassetta degli attrezzi per riflettere su alcune questioni e termini legati al mondo della scienza che, oltre a presentarsi quotidianamente nella particolare situazione di isolamento che stiamo vivendo, possono rivelarsi utili nella vita di tutti i giorni e aiutarci nell’interpretazione della realtà.

Il format è stato ideato da Frame – Divagazioni Scientifiche e rientra nel progetto Pics (Picturing the communication of science), che vede all’opera professionisti di diverse aree riuniti in un think tank per concepire sempre meglio l’approccio professionale alla divulgazione scientifica, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e la media partnership di Wired Italia. Si ringrazia per la collaborazione il Teatro della Caduta di Torino.

