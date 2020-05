Gli illustratori “ripopolano” le strade svuotate dal lockdown

29 Maggio 2020 – 18:04

“La città non ha strade vuote, ma piene di responsabilità. E colore”. È da questo punto di vista che Komiti, società di comunicazione rumena, ha deciso di osservare – durante le settimane di lockdown per il coronavirus – le vie deserte della città in cui ha la sede (Cluj-Napoca). Ne è nato un progetto che, coinvolgendo illustratori e artisti locali, ha riempito piazze e viali di disegni e fantasia.

Il risultato è una città fiabesca in cui i gatti si impossessano delle corsie vuote, figure gigante in stile cartoon abbracciano i palazzi, dj in formato extra-large suonano i dischi usando i tetti degli edifici come console.

L’iniziativa, nel segno dell’hashtag #stămacasă (restiamo a casa), ha toccato poi anche Bucarest, coinvolgendo altri artisti per popolare la città svuotata dalla pandemia grazie a linee e colori. Potete scoprire l’effetto finale sfogliando la gallery.

