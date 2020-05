Cisco annuncia l’acquisizione di ThousandEyes

29 Maggio 2020 – 10:48

Circa un miliardo di dollari: è l’entità dell’investimento economico messo sul piatto da Cisco per l’acquisizione di ThousandEyes.

The post Cisco annuncia l’acquisizione di ThousandEyes appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico