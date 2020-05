Apple vende da oggi gli iPhone Xr ricondizionati, ma ne vale la pena?

29 Maggio 2020 – 18:03

(Foto: Apple)Gli iPhone Xr sono ufficialmente apparsi nella pagina dell’Apple Store dedicata ai dispositivi ricondizionati. Si parte da prezzi di 609 euro per la versione da 64 gb e naturalmente la disponibilità dipenderà man mano dalle scorte. Che cosa significa ricondizionato e, tirando le somme, conviene puntare su questo modello nel 2020 e a questo prezzo?

I dispositivi ricondizionati sono prodotti sono stati riportati a una condizione pari al nuovo dopo aver sistemato eventuali problemi di carattere estetico, software o hardware; talvolta riguardano anche gadget restituiti poco dopo l’acquisto per un ripensamento oppure quelli da esposizione.

Apple spiega sul proprio sito che gli iPhone ricondizionati vengono sottoposti a una accurata serie di controlli, di sostituzione di eventuali componenti difettosi, sono dotati di una nuova batteria e un nuovo guscio esterno e vengono offerti con un anno di garanzia, spedizione gratis in una scatola nuova con accessori e cavi e viene garantito il reso gratuito.

Al momento della stesura di questo pezzo, è possibile ordinare il modello con memoria base iPhone Xr da 64 gb a 609 euro nei colori bianco e nero, quello intermedio da 128 gb a 649 euro in bianco e nero e quello da 256 gb a 749 euro in nero. Il risparmio è rispettivamente di 130, 140 e 160 euro.

Ricordiamo che la scheda tecnica di iPhone Xr punta su un display da 6,1 pollici Retina, fotocamera posteriore singola da 12 megapixel e frontale da 7 megapixel, chip Apple A12 e compatibilità con Apple Pay.

Conviene puntare su questo modello nel 2020 e a questo prezzo? Attualmente si possono trovare alternative nuove per esempio su Amazon a 629 euro per il 64 gb e 726 euro per il 128 gb; ci sono valutazioni simili anche presso altri rivenditori parti di grandi catene del tech.

Nonostante iPhone Xr sia stato battuto solo dal fratello maggiore iPhone 11 nei dati di vendita globali rimane pur sempre un modello di due anni fa, che vede proprio in casa il suo peggior rivale. Il recentemente presentato iPhone Se 2020 costa infatti sensibilmente di meno (499 euro) e offre componenti più moderni, seppur con un design più vetusto.



