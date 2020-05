App Immuni, ecco l’altra metà del codice

29 May 2020 – 10:00

Su GitHub è ora disponibile il codice sorgente completo, sia lato client che lato server, dell’app Immuni: si avvicina il giorno del rilascio.

The post App Immuni, ecco l’altra metà del codice appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico