Windows 10 May 2020 Update: forzare l’aggiornamento

28 Maggio 2020 – 19:49

Il rollout dell’aggiornamento May 2020 Update di Windows 10 ha già preso il via, ma il rollout è graduale: bastano pochi passi per installarlo subito.

The post Windows 10 May 2020 Update: forzare l’aggiornamento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico