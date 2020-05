Supporto laptop regolabile in alluminio a € 25,99

28 Maggio 2020 – 19:48

Struttura in lega di alluminio, ad altezza regolabile e richiudibile per un ingombro minimo: il supporto adatto a tutti i laptop in circolazione.

The post Supporto laptop regolabile in alluminio a € 25,99 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico