Il Recovery Fund europeo ha svelato il bluff dei sovranisti

28 Maggio 2020 – 15:03

(foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)Loro non avrebbero toccato palla: e infatti oggi sono condannati a penosi distinguo, messi in evidente difficoltà dal bazooka di Ursula von der Leyen: 750 miliardi sul piatto, 172 dei quali all’Italia, per riparare la catastrofe prodotta dal coronavirus. Il Recovery Fund, ormai ribattezzato Next Generation Ue, è salpato. Il percorso sarà lungo, c’è da abbattere le resistenze dei cosiddetti paesi frugali (Olanda, Austria e i soliti nordici), che tuttavia ormai Angela Merkel ha deciso di abbandonare alla loro intransigenza: la Germania non ce la fa, senza l’indotto e il mercato italiano. E soprattutto la cancelliera ha deciso che questa sarà la sua eredità politica per il prossimo anno, quando non si ricandiderà alle elezioni.

Il cambiamento di paradigma è assoluto. Dettagli a parte, i soldi ci saranno e l’agenda politica dei prossimi mesi – e in prospettiva almeno di un anno, finché un vaccino non ci permetterà di parcheggiare il Sars-Cov-2 nei libri di storia delle zoonosi – ruoterà intorno a quel tesoretto europeo: qualcosa che, semplicemente, senza l’Unione non sarebbe mai esistito. Soldi freschi, non a debito, non virtuali come i 55 miliardi del decreto rilancio ancora impantanato fra decreti attuativi e burocrazia, che non avremmo mai visto.

Bond europei, 750 miliardi raccolti sui mercati dalla Commissione, 500 dei quali redistribuiti come sussidi a fondo perduto. Altri 250 come prestiti vantaggiosi a lunghissima scadenza. Questo è il piano che i capi di stato e di governo dovranno discutere e approvare “entro l’estate”, si spera cioè nel giro di giugno-luglio, senza stravolgerlo troppo.

La fiducia degli italiani nelle istituzioni europee in questi anni è stata erosa spesso non a torto, certo, ma più spesso sotto il martello propagandistico dei leader sovranisti. Con i quali, nel pieno della più profonda crisi socioeconomica del secolo, c’è da scommettere che non ci ritroveremmo in queste (onfortanti condizioni. Salvini, Le Pen e gli altri hanno infatti fallito tutti gli appuntamenti più importanti degli ultimi anni: quello elettorale europeo, quello solidale – già per le politiche migratorie, negando scientificamente la solidarietà all’Italia – e ora quello economico. Se la Commissione si muoverà in fretta, l’armata Brancaleone di Visegrad (convinta da qualche miliardo, tanta è la loro coerenza), i frugali (che si accontenteranno di uno sconto sul loro contributo al bilancio Ue), fronti e leghe nazionali ne usciranno disinnescati. E l’Unione potrà guardare al futuro senza troppi sabotatori in pancia.

Non è vero, ovviamente, che non ci sono condizioni. Questo impegno per l’Italia dovrà servire a cambiare i connotati al paese. Per cui quegli 81 miliardi a fondo perduto e altri 90 di prestiti camuffati sono in effetti una chiamata imperdibile. Il primo ostacolo sarà l’impiego di quei soldi per rimettere in moto la crescita: fondo perduto e prestiti a lungo termine non significano spese pazze; anzi, significano l’esatto contrario: far fare all’Italia un salto che aspetta da troppo tempo, allineandosi alle riforme che l’Ue chiede (giustamente) di avviare o completare: giustizia civile, pubblica amministrazione, infrastrutture, ambiente. Se seguiremo le indicazioni, e spenderemo bene quei soldi, ne usciremo migliori. Ma stavolta per davvero.

D’altronde i vincoli su deficit e debito sono sospesi ma torneranno presto a pesare, il mostruoso debito pubblico andrà rifinanziato – anche se adesso è tenuto in piedi dagli acquisti dei titoli della Bce – una slavina di licenziamenti si abbatterà sulla forza lavoro quando il blocco verrà eliminato. Non abbiamo troppe scelte.

Il secondo ostacolo è come affrontare questi mesi di buio e tenere in piedi il nostro bilancio devastato dalla crisi. Servono subito i soldi degli altri strumenti europei – il Sure per la cassa integrazione e gli investimenti Bei – ma anche riaprire il dibattito su un ricorso, magari limitato, al Mes. Se dobbiamo continuare a macinare debito ancora per un po’, prima dell’ossigeno legato al Recovery Fund, almeno facciamolo a condizioni convenienti. Ora sappiamo di poterci fidare.

