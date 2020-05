Il campionato di calcio riparte il 20 giugno

Stefano Sabelli (Brescia) e Jeremie Boga (Sassuolo) nell’ultima partita di Serie A prima dello stop per il lockdown (foto: Emilio Andreoli/Getty Images).Tutto pronto per il fischio d’inizio. Il calcio italiano torna in campo sabato 20 giugno, a porte chiuse. È stato comunicato dopo la riunione in videoconferenza tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Figc (Federazione italiana gioco calcio) Gabriele Gravina e i rappresentanti di leghe, calciatori, allenatori e arbitri.

Il campionato italiano è fermo da quasi tre mesi, dal 9 marzo, data del posticipo Sassuolo-Brescia (finito 3-0). Secondo quanto stabilito oggi, le squadre riprenderanno a giocare con ritmi serrati per recuperare le 12 giornate che mancano all’appello. Si scenderà in campo fino a luglio inoltrato e sabato e domenica si potrebbe giocare in tre orari: alle 17, alle 19.15 e alle 21.30.

Nel calendario vanno inserite anche le partite di Coppa Italia mancanti: il ritorno delle semifinali Juve-Milan e Napoli-Inter e la finale. Spadafora ha auspicato che questi match si possano giocare nella settimana che va dal 13 (l’altra data indicata come possibile per la ripartenza del campionato) al 20. “Sono tre competizioni importanti che andrebbero in chiaro sul servizio pubblico. Sarebbe una bella ripartenza”, ha detto.

Qualche ora prima dell’ok alla ripresa del calcio italiano (e di quello inglese: oggi è stato confermato che la Premier League torna in campo dal 17 giugno) era arrivato anche il parere positivo del comitato tecnico scientifico della Protezione civile sul protocollo delle gare, confermando però la quarantena per l’intero gruppo squadra in caso di positività di un giocatore al tampone per il covid-19. Tra le altre regole da seguire, il divieto di stringersi la mano, la distanza minima dall’arbitro di 1,5 metri, la presenza all’interno dello stadio di massimo 300 persone (addette ai lavori).

