AWS Outposts nella Regione AWS Europa (Milano)

28 May 2020 – 12:50

I servizi AWS Outposts sono a partire da oggi disponibili anche nella Regione AWS Europa (Milano) nostrana inaugurata appena un mese fa.

