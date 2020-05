AppGet accusa Microsoft per WinGet (WPM)

28 Maggio 2020 – 19:48

Lo sviluppatore di WinGet punta il dito contro il gruppo di Redmond accusandolo di aver copiato il proprio progetto per Windows Package Manager.

The post AppGet accusa Microsoft per WinGet (WPM) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico