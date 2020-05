60 ricette ispirate ai fumetti Marvel

28 Maggio 2020 – 18:04

S’intitola Eat The Universe e, nella sua concezione di base, potrebbe sembrare un ricettario come un altro, se non fosse appunto per le ricette che vi sono contenute: si va dalle ciambelle galattiche della Nova Space-Cop ai chimichangas di Deadpool, dalla zuppa di crawfish di Wolverine alle “bombe” alla zucca del Green Goblin di Spider-Man. Ebbene sì, si tratta di una specialissima collezione di piatti fantasiosi, ma tutti reali e commestibili, addirittura golosi, tratti dai fumetti Marvel. Alcune sono le pietanze preferite dai supereroi e dai villain, altre sono reinterpretazioni delle loro caratteristiche più peculiari (il crawfish, per esempio, è un tipo di crostaceo simile all’aragosta che riesce a rigenerare le proprie appendici quando gli vengono estirpate, un po’ come lo stesso Wolverine).

A scrivere il volume e a realizzare le coloratissime preparazioni è Justin Warner, chef americano celebre per i suoi programmi sul canale Food Network ma anche per la sua seguitissima serie di video su YouTube, intitolata anch’essa Eat the Universe, in cui mostra come realizzare questi piatti dell’altro mondo. “Il ricettario comprende le istruzioni, passo dopo passo, per preparare il miglior banchetto supereroistico in ogni angolo della Terra-616”, si legge nella sinossi ufficiale, che fa riferimento al nome del nostro pianeta nella dimensione in cui ci troviamo secondo l’universo narrativo Marvel (la Terra-616, appunto). Sono 60 i piatti che prendono ispirazione dai nomi più o meno noti del mondo fumettistico, da Tempesta degli X-Men al malvagio Venom, passando per la scoppiettante Dazzler con i suoi bagel glitterati.

https://www.youtube.com/watch?v=7LhQFBe-nxw

Pubblicato negli Stati Uniti da Insight Editions, il volume uscirà il prossimo 28 luglio ma, in attesa dell’annuncio di una edizione italiana, è possibile preordinarlo sugli store online. Perché chi non sarebbe curioso di provare il paillard all’arrabbiata di Hulk o il chicken bowl piccante di Fenice? Solo per i palati, o per i lettori, più raffinati (e, forse, coraggiosi).

