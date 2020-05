Tante foto del Chrysler Bulding a 90 anni dalla sua inaugurazione

27 May 2020 – 11:52

Era il 27 maggio 1930 quando New York dava il benvenuto a quello che sarebbe diventato uno dei suoi simboli più celebri al mondo, il Chrysler Building. Il grattacielo in stile art déco nel centro di Manhattan, che con 319 metri di altezza è rimasto il più alto al mondo fino al 1931, quando venne superato da un altro colosso newyorchese, l’Empire State Building.

Fu costruito per ospitare la sede della casa automobilistica Chrysler, e dopo varie vicissitudini e passaggi di proprietà dal 2019 è nelle mani delle società immobiliari RFR Holding e Signa Holding, che hanno manifestato la volontà di ristrutturarlo e convertirlo parzialmente in hotel.

Per celebrarne i 90 anni di storia, intrecciati profondamente alle vicissitudini della Grande Mela, abbiamo raccolto una serie di scatti nella nostra gallery di oggi che potete sfogliare qui in alto.

