L’attrezzo tutto-in-uno per la palestra in casa

27 May 2020 – 12:10

Il primo elemento di Oyo Nova Gym che ti colpirà sono gli oltre 2,5 milioni di euro raccolti in crowdfunding (e la campagna non è finita perché mancano due settimane al termine). Una cifra che ne ha fatto uno degli strumenti dedicati al fitness più finanziati nella storia di Kickstarter, che in quanto tale deve avere uno o più tratti distintivi per farsi apprezzare a scatola chiusa da più di 17mila appassionati, pronti a investire i circa 150 euro necessari per prenotarlo e attendere la spedizione a domicilio dal prossimo ottobre.

La carta vincente dell’attrezzo portatile per effettuare esercizi e pesi si chiama SpiraFlex, tecnologia ideata dal fondatore di Oyo Fitness, Paul Francis, che per dieci anni è stata al centro del programma Mission Critical della Nasa, utile per combattere la perdita muscolare e ossea degli astronauti durante i sei mesi trascorsi nello spazio. Alla base, in seguito, della Bowflex Revolution, la palestra per la casa prodotta da Nautilus, che dalle vendite ha ricavato oltre 260 milioni di dollari, la tecnologia è ora integrata in Oyo Nova, con i dischi da 4,5 kg ciascuno che, a ogni flessione dello strumento, compiono un movimento di rotazione che genera una resistenza equivalente all’allenamento con i pesi. In tal modo, c’è il vantaggio di evitare infortuni dovuti appunto allo sforzo fisico ma anche l’opportunità di usare l’attrezzo ovunque, poiché è compatto, pesa poco più di 1 kg e si ripiega occupando pochi centimetri.

The post L’attrezzo tutto-in-uno per la palestra in casa appeared first on Wired.

Fonte: Wired