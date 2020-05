Labyrinth, il film cult degli anni ’80, torna diretto da Scott Derrickson

27 Maggio 2020 – 18:03

Dal Doctor Strange al re dei Goblin: questa la parabola del regista Scott Derrickson che, dopo aver diretto il film del Marvel Cinematic Universe con protagonista lo Stephen Strange interpretato da Benedict Cumberbatch, affronterà una nuova fantasmagorica avventura. È stato coinvolto nell’ambizioso progetto che promette di riportare nelle sale uno dei cult più intriganti degli anni Ottanta, Labyrinth. Allora firmato da Jim Henson, lo stesso creatore di The Dark Crystal, la pellicola vedeva protagonista una giovanissima Jennifer Connelly che doveva attraversare un labirinto pieno di trabocchetti magici per recuperare il fratellino. Il film era impreziosito dalla partecipazione di David Bowie nei panni di Jareth, il re dei Goblin appunto.

Nonostante all’uscita, nel 1986, il film si fosse rivelato poco soddisfacente al botteghino, nei decenni successivi ha saputo attrarre attorno a sé un grande seguito, soprattutto legato alla presenza del mitico Duca bianco in una delle sue interpretazioni più sognanti e immaginifiche. Notevole apprezzamento è stato tributato, poi, anche ai pupazzi animati tipici delle opere di Henson che, pur goffi agli occhi di oggi abituati alla computer grafica, segnarono un avveniristico passo in avanti negli effetti speciali. Da qui l’idea del sequel: prodotto da Lisa Henson, figlia di Jim, la pellicola è in progetto dal 2016, quando era stata affidata al regista Fede Álvarez (Evil Dead, Don’t Breathe), che ne ha scritto anche una prima sceneggiatura, abbandonata però lo scorso aprile.

Ecco, dunque, subentrare Derrickson, che in precedenza si è fatto le ossa con numerosi film del terrore come L’esorcismo di Emily Rose e Sinister. Il regista si sarebbe dovuto occupare anche di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il seguito Marvel dagli accenti più decisamente horror previsto per il maggio 2021, ma a sua volta Derrickson ha abbandonato lo scorso gennaio per via di divergenze creative con Marvel Studios. Ora, dunque, si occuperà del nuovo Labyrinth, di cui scriverà la sceneggiatura con Maggie Levin (Into the Dark).

