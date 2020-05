Il giochino di surf nascosto in Microsoft Edge

27 May 2020 – 11:29

(Foto: Microsoft)Su Microsoft Edge è nascosto un piccolo videogame con grafica 8 bit che è stato creato per intrattenere gli utenti nel caso in cui la connessione sia momentaneamente assente. È dedicato al mondo del surf e si può riprodurre praticamente su qualsiasi dispositivo in grado di installare il browser di Microsoft.

Per giocarlo ci sono due modi. Il primo è quello originale ossia quando per qualche motivo la connessione al web del dispositivo sia assente. Apparirà dunque la pagina che informa del malfunzionamento e basterà dare un’occhiata verso il fondo per trovare la scritta “Vuoi giocare mentre aspetti?”. Si dovrà cliccare o fare tap sul touchscreen e il gioco partirà.



Si verrà catapultati in un gioco vecchio stile con due modalità, quella contro il tempo e quella zig-zag, avendo anche la possibilità di scegliere il surfista tra vari essere umani o animali. Si potrà sfrecciare tra ostacoli e esibirsi in salti e evoluzioni cercando anche di sfruttare i vari power-up disseminati lungo l’accidentato percorso.

Ogni tanto, appaiono anche mostri dai quali scappare. Si può giocare con la tastiera, mouse, touchscreen oppure con il controller (nel caso in cui si stesse usando Edge da Xbox One). Per provare il gioco anche senza aspettare di non avere connessione basta recarsi all’indirizzo edge://surf e partirà subito. Naturalmente, funziona solo da Edge, non da altri browser.

Su Chrome, invece, c’è il celeberrimo giochino del dinosauro, meno raffinato, ma con la medesima filosofia di intrattenere l’utente in attesa che la connessione ritorni. Basta fare tap o cliccare sul t-rex stilizzato e successivamente farlo saltare con barra spaziatrice o con un tap sul touchscreen. È accessibile anche digitando l’indirizzo chrome://dino.



