I podcast per ripassare in vista della maturità

27 Maggio 2020 – 18:03

Mancano poche settimane all’esame di maturità che, quest’anno, a causa dell’emergenza coronavirus e della brusca interruzione delle lezioni che ne è seguita, si terrà in una forma diversa dal solito. Gli studenti dell’ultimo anno, dal 17 giugno, saranno chiamati a sostenere un colloquio orale su tutte le materie del proprio indirizzo di studio. La prova, giudicata da una commissione di professori interni e presieduta da uno esterno, avrà durata massimo di un’ora e potrà valere fino a un massimo 40 punti.

Per aiutare i maturandi a preparare al meglio l’esame, il ministero dell’Istruzione, in collaborazione con Treccani e Rai Radio 3, ha lanciato un programma di podcast didattici dal nome Maturadio. Si tratta di 250 puntate, divise in 10 discipline: storia, scienze, storia dell’arte, italiano, filosofia, greco, latino, matematica, fisica e inglese. Oltre che nelle sezioni dedicate sui siti di Treccani Scuola e Radio 3, tutti i podcast saranno disponibili anche su Spotify.

I contenuti dei podcast

“Abbiamo voluto dare uno strumento in più a studentesse e studenti che quest’anno affrontano l’esame di stato in una condizione certamente straordinaria. Vogliamo essere loro vicini, accompagnarli nel percorso che li porterà fino al giorno della prova orale”, ha spiegato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. I podcast spaziano su ogni argomento: approfondimento su Seneca e Tacito, spiegazioni sulla teoria della relatività, monografici sui grandi della letteratura italiana come Cesare Pavese o Eugenio Montale. Nei siti dei partner dell’iniziativa si trovano oltre ai podcast – che saranno caricati completamente entro i prossimi giorni – anche altro materiale aggiuntivo, come esercizi e test.

I contenuti dei podacast sono realizzati grazie alla consulenza di esperti, docenti di scuola e universitari, scrittori, matematici, storici e fisici. Per renderli più fruibili, la lettura dei testi è stata affidata ad attori che hanno esperienza nel settore degli audiolibri come Fabrizio Gifuni e Valerio Mastandrea.

https://twitter.com/Radio3tweet/status/1264522849483657218?s=20

