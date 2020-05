Gli auricolari wireless che puoi localizzare in caso di smarrimento

27 May 2020 – 17:32

Skullcandy ha presentato una nuova serie di auricolari senza fili che includono una primizia davvero molto interessante come la tecnologia Tile. Si tratta proprio della funzione già vista a bordo di portatili, chiavi, borse, valigie, dispositivi per neonati e così via che permette di localizzare con una discreta precisione la posizione.

Dopo avere visto la tecnologia Tile già sulle più massicce cuffie over-ear Senheiser Momentum Wireless e sulle sportive Bose SoundSport Wireless e QuietControl 30 con cavo, ora viene integrata finalmente in un paio di earbuds e i benefici sono presto detti.

Molti auricolari possono farsi ritrovare, sempre che siano accesi, emettendo un suono. Altri visualizzano l’ultima posizione nota quando ancora accoppiati senza fili allo smartphone o tablet (a sua volta con localizzazione attiva). Ma spesso non è sufficiente e infatti i dati dicono chiaramente che gli AirPods e compagni sono tra i gadget tech più smarriti di tutti (soprattutto in metropolitana).

Così, la società Skullcandy ha pensato bene di integrare nella sua ultima collezione una tecnologia già collaudata che può davvero dare una grossa mano. Proprio come se fossero dei singoli Tile (ossia dei “quadratini”) da applicare dove si vuole, gli auricolari possono mostrarsi sulla mappa attraverso l’app proprietaria, se nelle vicinanze.

In caso contrario si può attivare la modalità “Lost” ovvero “Persi” e in quel caso altri eventuali tracker Tile nei dintorni possono fare da sentinelle nel caso si trovassero nelle prossimità degli auricolari smarriti. Secondo Tile, questo metodo collaborativo ha consentito il ritrovamento del 90% dei dispositivi momentaneamente persi.

Ultimo punto molto importante: gli earbuds possono essere ritrovati anche singolarmente ed è un altro pro non da poco dato che smarrendone uno si dovrebbe comprare un nuovo paio.

Sono quattro i modelli ufficializzati da Skullcandy ovvero Sesh Evo, Indy Fuel, Indy Evo e Push Ultra. Sesh Evo è il più economico (55 euro circa) con batteria da 6 ore, resistenza al sudore, acqua e polvere, Push Ultra costa circa 90 euro e può garantire ricarica senza fili e resistenza ip67.

