Ecco come seguire il primo volo con equipaggio di SpaceX

27 May 2020 – 15:00

https://www.youtube.com/watch?v=rjb9FdVdX5I&feature=emb_title

Tutto è pronto: il taxi spaziale Crew Dragon di SpaceX è sulla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center, in Florida, in attesa del lancio, previsto per oggi, 27 maggio, alle nostre 22:33 (se non viene rimandato a causa del meteo). Un lancio davvero epocale visto che per la prima volta due astronauti della Nasa raggiungeranno la Stazione spaziale internazionale (Iss) grazie a un’azienda privata. Ma non solo: la Crew Dragon è il primo volo di astronauti dal suolo americano dopo ben nove anni (da quando è terminato il programma dello Space Shuttle del 2011), segnando quindi la fine del monopolio russo, con la navicella Soyuz, nel trasporto degli astronauti nello Spazio.

Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. Tomorrow is not only a big day for our teams – it’s a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU#LaunchAmerica pic.twitter.com/JT1zhQDKs2

— NASA (@NASA) May 27, 2020

La Crew Dragon parte con un razzo americano Falcon 9 verso la Stazione spaziale internazionale con a bordo i due astronauti americani Douglas Hurley e Robert Behnken per dare inizio alla missione Demo-2, nella quale verranno testate le prestazioni dei sistemi della capsula, tra cui i propulsori di manovra e la capacità della capsula di agganciarsi alla Iss. Ad aspettarli sulla stazione, dopo 19 ore dal lancio, ci sono i loro tre colleghi della Expedition 63, con cui avvieranno alcuni esperimenti in condizioni di microgravità. I due astronauti rimaranno sulla Iss per un tempo variabile che potrà andare dai 30 ai 119 giorni. La durata della missione, infatti, sarà scelta da Nasa e SpaceX in base alle risposte ai test di volo e allo stato di avanzamento della successiva Dragon, che nella missione Crew-1 porterà sulla Iss quattro persone. Una volta conclusa la missione, la Crew Dragon si sgancerà dalla Iss e sarà pronta per il rientro nell’atmosfera terrestre, tuffandosi, infine, di fronte alla Florida.

Looking for live views of the launch pad? We got you covered.

Check out the rocket that will carry @AstroBehnken and @Astro_Doug to the @Space_Station live at Launch Complex 39A before launch on May 27 at 4:33 p.m. ET: https://t.co/E5oYS5TKWV pic.twitter.com/5ZiHK82f0N

— NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 26, 2020

A partecipare all’evento storico, una nuova era del volo spaziale, anche il presidente americano Donald Trump e il vice Mike Pence, attesi al Kennedy Space Center. Per chi non vuole perdersi lo spettacolo di questo evento epocale, trovate la diretta in testa all’articolo. Oppure si può seguire sui siti di SpaceX, della Nasa o sui social netwok. Condizioni meteo permettendo (l’evento potrebbe essere rimandato per precipitazioni e nubi) il lancio è atteso per il 27 maggio alle 22:33 (ora italiana).

Dragon Dawn pic.twitter.com/mz1EzU5GSO

— Elon Musk (@elonmusk) May 26, 2020

